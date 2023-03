Bluesky : vous pouvez déjà vous préinscrire au "nouveau Twitter" de Jack Dorsey

Le fondateur de Twitter est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs de Bluesky, un nouveau réseau social, qui vient de faire ses premiers pas en ligne.

Ce projet est né en 2019, en tant que projet interne à Twitter, avant de prendre son indépendance en 2021 et de devenir une entreprise à part entière.

S'il est possible de télécharger le logiciel à la fois sur l'App Store d'Apple ou le Google Play Store, pas question pour autant de découvrir ce que nous réserve cette nouvelle plateforme.

L'entreprise souhaite y aller par étapes et va lancer tout prochainement un programme de bêta-test, uniquement disponible sur invitation. Si vous souhaitez dès à présent essayer par vous-même ce nouveau réseau social, il vous suffit de vous rendre sur le site web de Bluesky et de renseigner votre adresse e-mail, puis d'attendre que la plateforme vous autorise l'accès via un code d'invitation.