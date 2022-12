Jack Dorsey va donner 1 million de dollars à Signal, tous les ans, voilà pourquoi

En revanche, le fondateur de Twitter dénonce la manière dont ces dossiers sont révélés, et explique qu’il aurait été plus judicieux qu’ils « soient publiés à la manière de Wikileaks, avec beaucoup plus d’avis et d'interprétations à prendre en compte ». En effet, des anciens employés de Twitter, cités dans l’affaire, sont désormais victimes d’attaques et de cyberharcèlement.