Alternative ? Bluesky, le nouveau Twitter de Jack Dorsey, débarque sur Android

Tout, dans Bluesky, fait penser à Twitter. De l'interface à la possibilité de suivre d'autres comptes en passant par le repostage, les likes et les notifications, on retrouve de nombreuses choses issues du réseau désormais contrôlé par Elon Musk, et c'est normal. On l'a dit, Bluesky a d'abord été pensée comme une extension au sein de l'entreprise Twitter, qui, comme Meta, travaille depuis un moment sur une approche décentralisée laissant plus de liberté aux utilisateurs.

De nombreux ingénieurs ont donc fait leurs armes sur Twitter avant de poursuivre l'aventure de façon indépendante. Là où Bluesky se démarque, comme les autres réseaux sociaux décentralisés, c'est par l'ouverture qu'il compte offrir aux utilisateurs. Jay Graber, PDG de l'entreprise, déclarait le mois dernier que Bluesky proposera un marché d'algorithmes ouverts, permettant aux développeurs d'en tester et d'en publier tout en les rendant utilisables par tous.

L'idée, outre le fait de développer cette idée de plateforme « éthique », est d'offrir assez d'options de personnalisation pour que les utilisateurs aient envie de rester. Ces options comprennent également la modération, là aussi personnalisable. Les utilisateurs pourront sélectionner des étiquettes supplémentaires capables de filtrer les comptes ou le contenu concerné.