X.com (ex-Twitter) sombre dans la publicité déguisée

X.com, (anciennement Twitter) suscite à nouveau le débat. Après les gros annonceurs qui fuient la plateforme, ce sont désormais les utilisateurs qui ont remarqué un fait plutôt embêtant. Comme tout réseau social, X.com souhaite attirer les publicitaires et intégrer les annonces dans son interface. Jusque-là, rien d'anormal. Simplement, certaines annonces ne seraient plus indiquées comme étant du contenu publicitaire et apparaissent dans le fil d'actualité des usagers. Niveau transparence et légalité, on a vu mieux.