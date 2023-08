La promotion de comptes va disparaître de X.com

La décision de supprimer les campagnes d'abonnés reste mystérieuse et défie la logique. Selon le média Axios, ces annonces rapportaient 100 millions de dollars par an à X.com, une somme non négligeable sur laquelle Elon Musk semble prêt à s'asseoir.

Plus grave encore, cette décision montre que la nouvelle P.-D.G. du réseau social, Linda Yaccarino, n'a pas été consultée avant. Selon une source, la disparition a été décidée par le « product group » dirigé par Elon Musk en personne, et pas par Linda Yaccarino, dont les tâches couvrent pourtant la monétisation du service et les relations avec les annonceurs. Beaucoup pensaient que l'ancienne responsable du business publicitaire de NBC Universal ne serait que le nouveau visage public de Twitter, tandis qu'Elon Musk resterait à la manœuvre et prendrait les grandes décisions. Si la nouvelle est exacte, cette supposition ne fait que se confirmer.

L'actualité autour de Twitter/X.com est particulièrement soutenue ces derniers jours. Nous avons appris tout récemment que le réseau social avait mis en place un ralentissement des liens externes vers certains médias et réseaux sociaux concurrents, de même que l'arrivée de nouveaux « paramètres de sensibilité », pour éviter que les publicités ne soient accolées à des contenus haineux, violents ou à caractère sexuel.