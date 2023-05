Mastodon simplifie son système d'inscription et améliore ses fonctionnalités

Pour justifier cette décision, Mastodon déclare : « La décentralisation fait partie intégrante de l'ADN de Mastodon et est au premier plan de notre mission. Vous pourriez demander : comment un serveur par défaut améliore la décentralisation ? Nous pensons qu'il est important pour Mastodon d'être bon en tant que produit sur ses propres mérites, et pas seulement grâce à son idéologie. » Ainsi, le site souhaite tout d'abord attirer des utilisateurs et les faire interagir au plus vite avec d'autres, puis, dans un second temps, leur montrer le mérite de la décentralisation. « Si nous n'attirons que des personnes qui se soucient déjà de la décentralisation, notre capacité à rendre la décentralisation mainstream devient d'autant plus difficile. »