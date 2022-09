Proton, Tor, Brave, Tutanota et cie posent les bases pour un web plus privé

Avec la volonté de rétablir un Internet plus proche de la vision de ses créateurs, le groupe affirme que les principes clés qui ont été établis ne soutiennent ni ne reflètent aucune politique publique ou outil technologique spécifique. Le Privacy Pledge est donc une déclaration d'intention qui, sur la base d'engagements personnels et d'années d'expérience, devrait jeter les bases d'un Internet plus démocratique et plus privé. Il marque une opposition claire aux géants de la technologie et au « capitalisme de surveillance et ses effets régressifs sur la vie privée, la liberté et le choix des utilisateurs ».