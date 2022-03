Comment échapper aux algorithmes et protéger sa vie privée sur Internet ? Un documentaire Arte se penche sur la question

L'Internet est à votre service, mais pas à n'importe quel prix. En l'occurrence, tout le monde connaît l'adage : « si c'est gratuit, c'est vous le produit ». Et face à cette forme de surveillance, nous sommes nombreuses et nombreux à embrasser le fatalisme et à baisser les bras. Alors, comment reprendre le contrôle de ses données personnelles ?