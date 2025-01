En parallèle de PixelFed, il a notamment levé le voile sur Loops, une application reprenant les codes de TikTok, mais adoptant aussi son éthique : un réseau décentralisé, sans pub et open source. Loops adopte un système de modération novateur, articulé autour d'un score de confiance attribué à chaque utilisateur. Le développeur souhaite enfin proposer une alternative à WhatsApp et Snapchat baptisée Sup. Cette dernière reprendrait le protocole de Signal et devrait prochainement être proposée sur iOS et Android.

Daniel Supernault a mis en place une levée de fonds sur Kickstarter. Il a déjà reçu près de 67 000 euros pour accélérer le développement de PixelFed et Loops et planifier une version de Sup sur smartphone. Il explique vouloir investir dans des dispositifs de modération et de sécurité ainsi que dans la traduction de ses services.

