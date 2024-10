La plateforme se déploie avec une offre initiale permettant aux créateurs de partager des vidéos d'une durée maximale de 60 secondes. Daniel Supernault a déjà esquissé sur Mastodon les contours des prochaines évolutions de l'app : une bibliothèque sonore intégrée, des fonctionnalités de remix permettant de réinterpréter les contenus d'autres créateurs, et la possibilité d'épingler des vidéos sur les profils. Le système de catégorisation des contenus est d'ores et déjà opérationnel, même si les hashtags et les mentions ne sont pas encore pris en charge.

Les créateurs disposeront d'un contrôle approfondi sur leurs espaces d'interaction, grâce à des outils de curation des sections commentaires. L'accès à la plateforme s'effectue sur invitation : après inscription, les utilisateurs doivent patienter jusqu'à la réception d'un e-mail de confirmation, un processus qui peut prendre un certain temps, comme l'a précisé Supernault. Les premiers utilisateurs iOS pourront découvrir l'application via TestFlight, le programme de test d'Apple nécessitant un compte développeur gratuit, tandis que la version Android sera disponible en téléchargement direct (voir en bas de cet article).