L’ex-PDG de Twitter (X, désormais) frappe un grand coup dans la course aux agents intelligents. Sa société Block, connue pour Cash App et Square, dévoile Goose : un framework d’IA modulaire et libre d’accès. Alors que les géants tech misent sur des modèles propriétaires, Dorsey parie sur la transparence collaborative. Une stratégie risquée, mais alignée avec son historique open-source.