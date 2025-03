Ah ! Les groupes familiaux WhatsApp. Avouez donc, qui n’a jamais perdu le fil dans une conversation surpeuplée et trop bavarde ? Entre les échanges de memes, les débats enflammés et les réponses qui fusent dans tous les sens, se croisent et s’entremêlent, suivre la discussion dans ce joyeux brouhaha textuel tiendrait presque du miracle – ou d’un mental d’acier. Mais au milieu de ce chaos, une lueur d’espoir. La très populaire WhatsApp s’apprête à déployer une fonctionnalité très attendue pour remettre un peu d’ordre dans les idées, à défaut de calmer les esprits les plus volubiles.