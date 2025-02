Ce n'est pas tant la messagerie en tant que telle qui est ciblée ici, mais les chaines de WhatsApp sous la section Actus de l'application. La filiale de Meta explique que lors du premier semestre de l'année dernière, elle a enregistré 46,8 millions d'utilisateurs actifs sur le Vieux Continent. Cela positionne alors WhatsApp en tant que "très grande plateforme en ligne" selon la définition émise par l'Union européene.

La section Actus de WhatsApp regroupe des centaines de chaines au sein desquels les médias publient leurs contenus. Finalement, c'est un peu le principe des newsletters au sein d'une boite mail. De Libération à Quotidien, en passant par la Gendarmerie nationale ou votre club de foot préféré, l'idée est d'obtenir les dernières actualités sans nécessairement devoir installer chacune des applications. D'ailleurs, Clubic est également de la partie.

Pour ces grandes plateformes, l'Union européenne a prévu des réglementations visant à "prévenir les activités illégales et préjudiciables en ligne et la propagation de la désinformation." Les entreprises revendiquant plus de 10% des 450 millions d'habitants au sein de l'Union européenne deviennent par défaut de très grandes plateformes en ligne. C'est donc désormais le cas des chaines de WhatsApp. Puisqu'il ne s'agit plus de services de niche, l'UE estime qu'elles "présentent des risques particuliers en ce qui concerne la diffusion de contenus illicites et les dommages sociétaux."