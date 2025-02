Avec la multiplication des plateformes et des formats de contenu, naviguer sur Internet est devenu une tâche complexe. Vous comme nous devons jongler toute la journée entre nos différents réseaux sociaux, les sites d’actualités, les blogs et les services de streaming. Chaque plateforme impose en outre ses propres algorithmes et recommandations, influençant la manière dont l’information est présentée et consommée, nous enfermant peu à peu dans des bulles de contenu. C’est dans ce contexte que sort aujourd'hui une nouvelle app nommée Tapestry, et qui mise sur une approche simplifiée des flux d’information dans une seule et même interface.