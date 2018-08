Discord lance son propre magasin de jeux vidéo pour concurrencer Steam

Steam dans le viseur ?

Discord en profite pour booster Nitro

La bêta du futur service deoffre une application améliorée par rapport à la version actuelle, mais est surtout pourvue de trois nouveaux onglets : Store, Library et Games. Pour le moment, les jeux sélectionnés par les équipes de Discord sont principalement des titres de studios indépendants.L'application de VoIP propose actuellement 11 jeux, sans compter ceux qui sont en accès libre pour les personnes qui bénéficient de l'abonnement. Si l'on en croit les déclarations des dirigeants de Discord, l'application miserait plus sur la qualité que la quantité, contrairement àqui propose un catalogue avec plusieurs milliers de titres, dont une ribambelle n'offre que très peu d'intérêt.Au grand dam de Steam, dont les dernières mises à jour s'inspirent allègrement du chat vocal de Discord, l'identité graphique et visuelle du Discord Shop vous rappellera sans aucun doute la plateforme de Valve. Mais Discord ne s'arrête pas là et il se pourrait bien que l'application ait trouvé le modèle économique adéquat pour continuer d'exister - l'offre Nitro, facturée 5 $ par mois, n'étant pas assez rentable.Outre la vente de titres via le Shop, Discord va mettre en place un système de bibliothèque universelle qui, après avoir scanné votre machine, sera en mesure de lancer n'importe quel jeu que vous possédez sur une autre plateforme.Les joueurs les plus réticents à l'application seront également peut-être séduits par son aspect communautaire. Il sera en effet possible de noter les jeux, de partager ses appréciations, de pousser un coup de gueule, ou encore de simplement conseiller les autres utilisateurs.Enfin, les abonnés à Discord Nitro, qui constitue pour le moment l'unique source de revenus de la plateforme, vont voir leur offre booster pendant cette phase bêta. Actuellement, les abonnés peuvent déjà profiter de 10 jeux accessibles gratuitement, des jeux exclusifs qui ne sont pas présents sur le Shop.Bien entendu, les fonctionnalités d'origine de l'abonnement Nitro ne changent pas, à savoir que vous aurez toujours accès à une plus grande limite de partage de fichiers, un partage d'écran de meilleure qualité et autres émojis animés et personnalisés.