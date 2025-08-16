Pour commencer, ouvrez un document dans un éditeur ONLYOFFICE. Rendez-vous dans l’onglet Modules complémentaires puis cliquez sur Gestionnaire de plugins. Vous y trouverez un plugin appelé IA. S’il n’est pas encore installé, cliquez sur Installer. S’il l’est, une option Mettre à jour apparaîtra. Une fois l’opération terminée, fermez le gestionnaire.

Retournez dans l’onglet Modules complémentaires, et ouvrez la section Plugins en arrière-plan. Faites basculer l’interrupteur à côté de IA pour activer ce plugin. L’onglet IA apparaîtra alors dans la barre d’outils.

Cliquez sur cet onglet et ouvrez Paramètres. Dans la rubrique Modifier les modèles d’IA, cliquez sur + pour ajouter un modèle. Choisissez un fournisseur d’IA dans la liste. Pour les services en ligne, il faut saisir une clé API obtenue sur le site du fournisseur. Certaines clés sont gratuites, d’autres payantes. Pour des modèles locaux tels que LM Studio ou Ollama (une plateforme open source qui permet d’exécuter localement de grands modèles de langage, sans passer par un serveur distant, garantissant confidentialité et contrôle total des données), la clé n’est pas nécessaire, mais vous devrez indiquer une URL spécifique.

Après avoir ajouté le modèle, cliquez sur Mettre à jour la liste des modèles pour voir les options. Sélectionnez le modèle qui vous convient et confirmez. Revenez aux paramètres et affectez ce modèle au Chatbot.

L’agent se lancera dans n’importe quel éditeur ONLYOFFICE avec le raccourci Ctrl + / (sur AZERTY, utilisez Ctrl + Shift + /). Il suffit d’écrire une demande en langage naturel pour obtenir une réponse rapide.