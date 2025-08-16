ONLYOFFICE vient d’intégrer un agent intelligent dans sa suite bureautique gratuite. Ce petit assistant permet de générer, modifier ou analyser des documents plus rapidement, grâce à une intelligence artificielle accessible directement dans les applications. Plusieurs fournisseurs d’IA sont compatibles.
- ONLYOFFICE intègre un assistant IA dans sa suite gratuite, accessible directement dans les éditeurs pour générer, modifier ou analyser des documents.
- L’activation se fait via le gestionnaire de plugins : installer le plugin IA, ajouter un modèle (API ou local), puis l’affecter au chatbot.
- Le plugin supporte fournisseurs cloud (ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral) et modèles locaux (LM Studio, Ollama) pour confidentialité et flexibilité.
Grâce à cette intégration d'IA dans OnlyOffice, les utilisateurs peuvent interagir en langage naturel avec leur éditeur de documents. L’agent IA effectue des tâches variées : générer et reformuler du texte, trier et filtrer des données, ou créer des graphiques. L’installation reste à la portée de tous, sans coût supplémentaire, en activant un plugin simple à configurer. Aussi, la suite fonctionne avec différents modèles d’IA, y compris ceux qui tournent localement, garantissant un contrôle sur les données et la confidentialité. OnlyOffice semble avoir entendu la demande des utilisateurs qui souhaitent des outils efficaces, flexibles et respectueux de la vie privée.
Comment installer et activer l’assistant IA dans ONLYOFFICE
Pour commencer, ouvrez un document dans un éditeur ONLYOFFICE. Rendez-vous dans l’onglet Modules complémentaires puis cliquez sur Gestionnaire de plugins. Vous y trouverez un plugin appelé IA. S’il n’est pas encore installé, cliquez sur Installer. S’il l’est, une option Mettre à jour apparaîtra. Une fois l’opération terminée, fermez le gestionnaire.
Retournez dans l’onglet Modules complémentaires, et ouvrez la section Plugins en arrière-plan. Faites basculer l’interrupteur à côté de IA pour activer ce plugin. L’onglet IA apparaîtra alors dans la barre d’outils.
Cliquez sur cet onglet et ouvrez Paramètres. Dans la rubrique Modifier les modèles d’IA, cliquez sur + pour ajouter un modèle. Choisissez un fournisseur d’IA dans la liste. Pour les services en ligne, il faut saisir une clé API obtenue sur le site du fournisseur. Certaines clés sont gratuites, d’autres payantes. Pour des modèles locaux tels que LM Studio ou Ollama (une plateforme open source qui permet d’exécuter localement de grands modèles de langage, sans passer par un serveur distant, garantissant confidentialité et contrôle total des données), la clé n’est pas nécessaire, mais vous devrez indiquer une URL spécifique.
Après avoir ajouté le modèle, cliquez sur Mettre à jour la liste des modèles pour voir les options. Sélectionnez le modèle qui vous convient et confirmez. Revenez aux paramètres et affectez ce modèle au Chatbot.
L’agent se lancera dans n’importe quel éditeur ONLYOFFICE avec le raccourci Ctrl + / (sur AZERTY, utilisez Ctrl + Shift + /). Il suffit d’écrire une demande en langage naturel pour obtenir une réponse rapide.
Plusieurs fournisseurs d’IA répondent à des besoins variés
Le plugin d’ONLYOFFICE prend en charge ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral, à côté de modèles locaux comme LM Studio ou Ollama. Celui qui souhaite garder ses données sur sa machine sans passer par un serveur distant peut choisir cette option. La communication avec les différents services utilise un protocole sécurisé, identique partout.
Les usages couvrent beaucoup de domaines : rédiger un texte, traduire un document, analyser des données, créer des présentations, ou automatiser des tâches répétitives. Chaque utilisateur ajuste son assistant en fonction de ses besoins.
L’équipe d’ONLYOFFICE ajoute régulièrement des fonctions. Par exemple, ils vont bientôt proposer un remplissage automatique de formulaires avec l’agent. Pour l’instant, la version bêta traite déjà bien les demandes dans tous les éditeurs : texte, tableur, et présentation.
ONLYOFFICE supporte les formats Microsoft Office. Cette suite marche sur Windows, Linux, macOS, mobile et en ligne. D’après les chiffres officiels publiés en décembre 2023, elle compte plus de 15 millions d’utilisateurs dans 170 pays.
L’accès est simple. Pour tester, il suffit de télécharger gratuitement ONLYOFFICE Desktop Editors ou créer un compte gratuit sur DocSpace. Le choix d’activer ou non l’agent IA appartient entièrement à chaque utilisateur et ça, c'est une bonne nouvelle.