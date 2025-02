OnlyOffice devient compatible avec la suite Apple iWork

Pour les tableurs, OnlyOffice a optimisé la collaboration en temps réel avec, comme sur PDF, la possibilité d'annuler les dernières actions sans perturber le travail d'équipe. Une fonction d'AutoUpdate pour les liens externes a été ajoutée, permettant d'actualiser automatiquement les données provenant de sources liées. Les options de remplissage automatique facilitent aussi la saisie de données chronologiques.

Concernant les présentations, cette nouvelle version apporte plusieurs changements au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Un nouvel onglet "Design" a été introduit, celui-ci offre un accès plus intuitif aux styles, aux schémas de couleurs et aux ajustements de taille des diapositives. Pour ajouter plus d'interactions et obtenir des présentations plus dynamiques, les utilisateurs sont désormais en mesure de dessiner sur la diapositive.