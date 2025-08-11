C'est maintenant une tendance : de plus en plus d'appareils sont commercialisés avec des intelligences artificielles tournant localement. Et cela présente de nombreux avantages.
- Les appareils dotés d'IA locale offrent des avantages, notamment en fonctionnant sans Internet, même en zones reculées.
- L'IA locale renforce la confidentialité des données, évitant tout transfert vers des serveurs tiers potentiellement risqués.
- Installer une IA localement est enrichissant, permettant une personnalisation accrue et une réduction de l'empreinte carbone.
ChatGPT, Gemini, Perplexity… Ces chatbots présentent des capacités impressionnantes mais ils passent par de vastes serveurs pour fonctionner. Et cela n'est pas forcément bénéfique au regard de la vie privée, ni de la planète. Alors, si vous en avez les moyens, voici pourquoi il serait peut-être judicieux de se tourner vers des produits capables de supporter l'intelligence artificielle en local, à l'instar des récents PC Copilot+.
Une meilleure protection des données et une accessibilité constante
Premier point avantageux : la capacité de l'IA locale à fonctionner même sans connexion Internet. Un modèle installé directement sur votre appareil reste opérationnel partout, même en avion ou dans une zone sans réseau. Une liberté précieuse, qui évite aussi de subir les lenteurs ou indisponibilités des serveurs distants.
Cette autonomie s'accompagne d'un autre avantage majeur, la confidentialité. Avec une IA locale, vos données restent sur votre machine et ne transitent pas vers des serveurs tiers. C'est à rendre en compte si vous manipulez des documents sensibles ou soumis à des règles strictes de protection des données. Contrairement aux services en ligne, même en mode privé, aucune information ne quitte l'appareil. De quoi grandement limiter les risques de fuite ou d'exploitation non désirée.
Cette technologie vous permet également de l'intégrer plus finement à votre flux de travail. Un développeur peut, par exemple, utiliser un modèle adapté au code directement dans son éditeur, de la même manière qu'un créatif a la possibilité de choisir un modèle finement ajusté à ses besoins spécifiques. Cela octroie un assistant plus réactif, mieux calibré et parfaitement adapté à votre façon de travailler.
Apprendre tout en réduisant son empreinte sur l'environnement
Au-delà de la praticité, c'est aussi une excellente occasion d’apprendre. Installer un modèle sur son propre appareil, comme c'est aujourd'hui le cas grâce aux versions mini et ouvertes proposées par les éditeurs, nécessite de renforcer sa connaissance de la technologie. Il faut ainsi comprendre ses besoins matériels, en plus de le paramétrer et l'optimiser. C'est un terrain d'expérimentation idéal pour les curieux et fans de nouvelles technologies.
Enfin, l'impact environnemental de l'IA n'est pas à négliger, les grands modèles de langage disponibles en ligne étant incroyablement énergivores. En local, l'IA repose uniquement sur la puissance de votre machine, limitant drastiquement l'empreinte liée à l'exploitation des gigantesques infrastructures des géants du cloud.