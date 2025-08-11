ChatGPT, Gemini, Perplexity… Ces chatbots présentent des capacités impressionnantes mais ils passent par de vastes serveurs pour fonctionner. Et cela n'est pas forcément bénéfique au regard de la vie privée, ni de la planète. Alors, si vous en avez les moyens, voici pourquoi il serait peut-être judicieux de se tourner vers des produits capables de supporter l'intelligence artificielle en local, à l'instar des récents PC Copilot+.