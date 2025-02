Au fur et à mesure de vos discussions avec ChatGPT, la technologie peut affiner ses réponses, mais il est possible de la paramétrer dès le départ en lui donnant des instructions spécifiques. Pour cela, cliquez sur votre image de profil, visible en haut à gauche de l’écran, et appuyez sur « Personnaliser ChatGPT». Vous pourrez alors vous présenter à l’IA en répondant à quelques questions succinctes.