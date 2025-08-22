Depuis des années, l’application Microsoft 365 permettait aux utilisateurs et utilisatrices d’iPhone ou d’iPad d’accéder à leurs documents et de les modifier sans jongler entre plusieurs apps. Hélas, cette logique unifiée va bientôt prendre fin. Dès le 15 septembre 2025, Microsoft bloquera l’édition des fichiers dans l’application Microsoft 365 Copilot sur iPhone, avant de généraliser ce changement à l’iPad dans les semaines suivantes. L’entreprise a confirmé cette décision auprès de Windows Latest, en expliquant que l’application évoluerait vers une expérience recentrée sur la prévisualisation et les fonctions IA.