Microsoft 365 Copilot sur iOS va bientôt perdre l’une de ses fonctions les plus pratiques. À partir de septembre, il ne sera plus possible de modifier un document Word, PowerPoint ou Excel directement depuis l’application. Microsoft redirigera systématiquement vers les applications Office dédiées.
Depuis des années, l’application Microsoft 365 permettait aux utilisateurs et utilisatrices d’iPhone ou d’iPad d’accéder à leurs documents et de les modifier sans jongler entre plusieurs apps. Hélas, cette logique unifiée va bientôt prendre fin. Dès le 15 septembre 2025, Microsoft bloquera l’édition des fichiers dans l’application Microsoft 365 Copilot sur iPhone, avant de généraliser ce changement à l’iPad dans les semaines suivantes. L’entreprise a confirmé cette décision auprès de Windows Latest, en expliquant que l’application évoluerait vers une expérience recentrée sur la prévisualisation et les fonctions IA.
Une vision recentrée sur l’IA, mais une perte de souplesse à l’usage
Dans la nouvelle version de l’app, toute tentative de modification déclenchera une alerte invitant à télécharger Word, Excel ou PowerPoint selon le type de fichier. Le même comportement s’appliquera aussi dans Teams, Outlook et OneDrive. En clair, Microsoft pousse désormais à utiliser ses applications autonomes pour toute action, même mineure, sur un document.
À l’ouverture, l’utilisateur ou l’utilisatrice pourra toujours consulter ses fichiers stockés localement ou dans le cloud, demander un résumé ou interroger Copilot via la boîte de dialogue intégrée. Il sera également possible de générer un document via Copilot, mais toute modification nécessitera de basculer vers une autre application.
Pour rappel, MS 365 Copilot permettait jusqu'ici d’effectuer des actions simples, comme ajuster la mise en forme, insérer des tableaux ou convertir un document en PDF, sans avoir à installer plusieurs apps. Une solution de secours bien pratique, qui disparaît au profit d’un fonctionnement plus cloisonné. Ce changement risque donc de perturber certains usages quotidiens et d’entretenir la confusion entre Microsoft 365 Copilot et l’autre application Copilot, toutes deux disponibles sur iOS, avec un nom quasi identique mais des fonctions très différentes.
Microsoft n’a rien annoncé du côté d’Android pour le moment, mais Windows Latest estime qu’une décision similaire pourrait suivre dans les prochaines semaines.