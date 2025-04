Si vous utilisez Word sur smartphone, nous savons que vous savez… Saisir du texte et le structurer correctement sur un écran tactile si petit n’a rien – mais alors vraiment rien – d’une partie de plaisir (pensée pour les gros doigts). Entre le clavier qui cache la moitié de la page, les fautes qui s’accumulent et les idées qui défilent à un rythme à vous coller des ampoules aux pouces, la rédaction devient vite un sport de combat. Microsoft a décidé d’alléger un peu l’affaire : désormais, sur iOS, Copilot vous propose de dicter vos idées à l’oral, et de les transcrire automatiquement dans un document Word tout beau, tout propre.