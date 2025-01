L'IA d'Apple sur Windows 11 ? C'est possible, et voici comment

A contrario, les outils d'écriture d'Apple sont disponibles un peu partout, qu'il s'agisse du gestionnaire de notes, du client mail ou encore de l'éditeur de texte Pages.

Un nouvel outil open source, baptisé Writing Tools, déploie des fonctionnalités de traduction, de résumé et de relecture dans l’intégralité du système Windows. L’objectif est bien entendu de répliquer le comportement de l’IA d’Apple.

Disponible sur Github depuis la semaine dernière, Writing Tool est compatible avec Gemini 2.0 Flash. Cette version serait plus performante que ChatGPT 4o et que Gemini 1.5 pro. Notons qu'il est également possible d'y greffer d'autres LLM, notamment ceux proposés par OpenAI, Anthropics ou Mistrai AI.

À son installation, Writing Tools demandera de saisir le fournisseur de votre choix ainsi que la clé d'API associée à ce dernier. L'usage de Writing Tools sur Windows déduira donc des crédits de votre propre compte personnel.

Une fois l'outil paramétré, les fonctionnalités syntaxiques seront disponibles n'importe où au sein du système et présentées comme sur macOS. Il suffira donc de sélectionner une portion de texte et de saisir un raccourci clavier personnalisé pour obtenir plusieurs options. Il sera possible de résumer le texte, de le corriger, de le transformer en tableau, d'en extraire les points clés ou de le reformuler dans un style différent.

L'un des points particulièrement intéressant, c'est que Writing Tools est également disponible sur macOS et propose des ajustements avec des textes rédigés en français. Sur l'OS d'Apple, seules les variantes de Gemini ne semblent pour l'heure disponibles à l'activation.