Après avoir testé son application sur Windows pendant quelques semaines auprès des utilisateurs de ChatGPT Plus, Enterprise, Team ou Edu, OpenAI annonce via Twitter que tout le monde peut désormais l'installer, via le site officiel ou le Windows Store.

Il y a quelques jours, ChatGPT a reçu une mise à jour permettant à l'utilisateur de prendre une photo avec sa webcam et de l'envoyer pour analyse au sein du chatbot. Il est en outre possible de paramétrer le raccourci pour ouvrir la fenêtre de conversation.

Si une app ChatGPT fait sans doute sens sur macOS à ce stade... sur Windows... oui, ça laisse un peu dubitatif. Il semblerait qu'OpenAI souhaite s'emparer de votre bureau, même si nous retrouvons ces algorithmes au sein de Microsoft Copilot.

Les PC compatibles Copilot+ bénéficient en outre d'une intégration bien plus poussée au sein du système, mais également dans Microsoft 365 ou Teams. Nous apprenions récemment que Paint et Notepad seraient également boostés à l'IA.