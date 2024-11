Il aura fallu près de deux ans à OpenAI pour sortir – enfin ! – une application ChatGPT sur Windows, et trois semaines de plus à Microsoft pour intégrer le chatbot au terminal. Mais attention, cette intégration ne concerne pas n’importe quelle version de PowerShell. Pour en profiter, il faudra se procurer l’édition Canary, disponible sur la page GitHub du service. Objectif : proposer à celles et ceux qui manipulent régulièrement le terminal un outil capable de les assister dans l’automatisation de leurs tâches et la gestion de leur système.