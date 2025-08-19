Jusqu'à présent, les fonctionnalités de Copilot dans Excel se limitaient à un bouton d'accès rapide ou à une icône proposant de l'aide sur la création de formules ou l'apprentissage de nouvelles astuces. Le nouvel outil, en revanche, est une fonction à part entière, qui s'écrit de la même manière que n'importe quelle autre.

Cette nouvelle fonction nommée COPILOT permet de saisir une requête et de lui associer un contexte en sélectionnant simplement une plage de données. Contrairement aux options précédemment disponibles, elle fonctionne comme une vraie formule : l'utilisateur peut entrer l'invite manuellement ou se contenter de surligner la zone concernée, puis modifier le résultat obtenu comme avec n’importe quelle fonction Excel.