Microsoft continue d’infuser Copilot dans ses outils bureautiques, et cette fois, c'est au tour d'Excel de passer à la vitesse supérieure. Une nouvelle fonction native fait son apparition, accessible directement comme une formule classique.
Avec l’arrivée d’une fonction nommée COPILOT directement utilisable dans la barre de formule, Microsoft Excel pourrait bien entamer sa révolution. Contrairement à l’icône Copilot déjà présente dans l’interface, ce nouvel outil agit comme une formule à part entière, utilisable avec le signe égal en début de cellule et structurée comme n’importe quelle fonction du tableur.
Copilot : l'IA s'invite désormais dans vos formules Excel
Jusqu'à présent, les fonctionnalités de Copilot dans Excel se limitaient à un bouton d'accès rapide ou à une icône proposant de l'aide sur la création de formules ou l'apprentissage de nouvelles astuces. Le nouvel outil, en revanche, est une fonction à part entière, qui s'écrit de la même manière que n'importe quelle autre.
Cette nouvelle fonction nommée COPILOT permet de saisir une requête et de lui associer un contexte en sélectionnant simplement une plage de données. Contrairement aux options précédemment disponibles, elle fonctionne comme une vraie formule : l'utilisateur peut entrer l'invite manuellement ou se contenter de surligner la zone concernée, puis modifier le résultat obtenu comme avec n’importe quelle fonction Excel.
Quelques limitations, mais une fonctionnalité vouée à s'améliorer
Microsoft précise que la fonction COPILOT ne peut exploiter que les données présentes dans le document, excluant pour l’instant les sources externes. Le nombre d’appels est limité à 100 toutes les dix minutes, avec un plafond de 300 par heure. Dans son billet de blog, la société dirigée par Satya Nadella précise que la capacité d'ajouter des données en temps réel et de récupérer des données d'autres documents professionnels sera ajoutée à l'avenir.
La firme américaine reconnait par ailleurs que le modèle peut accidentellement omettre des lignes, obligeant l'utilisateur à ajuster manuellement la taille des tableaux générés. De plus, un autre bug peut également affecter les dates. Quoi qu'il en soit, cette nouveauté est pour l'heure uniquement accessible aux membres du Canal Bêta disposant d’une licence Microsoft 365 Copilot et utilisant Windows 11 version 2509 (191212.20000) ou supérieure.
