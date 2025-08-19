Vous voyez encore les PDF comme des fichiers facilement échangeables ? Mauvaise nouvelle pour vos habitudes, bonne nouvelle pour votre productivité : avec Acrobat Studio, Adobe veut s'appuyer sur leur contenu pour créer des espaces de travail vivants.

Le principe : regrouper tous vos documents, et pas uniquement vos PDF, dans des espaces dédiés (PDF Spaces en anglais), puis dialoguer avec des assistants IA personnalisables pour extraire des réponses, des synthèses, des recommandations - et convertir le tout en rapports, présentations, infographies ou posts sociaux via Adobe Express, le tout bien entendu sans quitter l’appli.

Quand Acrobat jongle avec les PDF, l'IA et le cloud

Au cœur du dispositif, des assistants IA ont été conçus pour endosser des rôles (analyste, commercial, instructeur, etc.) et s’adapter aux besoins d’un projet : expliquer un contrat, comparer des versions, proposer des angles, vérifier des chiffres avec citations cliquables renvoyant aux passages sources. Un espace de travail partageable avec d'autres utilisateurs permettrait de collaborer sur la même base de connaissances et avec les mêmes assistants IA.