Adobe remet les compteurs à zéro. Avec Acrobat Studio, disponible dès aujourd’hui, l’éditeur rassemble Acrobat, Adobe Express et ses assistants IA dans une seule interface pour transformer vos dossiers en puits de connaissance et vos données en contenus prêts à être partagés.
Vous voyez encore les PDF comme des fichiers facilement échangeables ? Mauvaise nouvelle pour vos habitudes, bonne nouvelle pour votre productivité : avec Acrobat Studio, Adobe veut s'appuyer sur leur contenu pour créer des espaces de travail vivants.
Le principe : regrouper tous vos documents, et pas uniquement vos PDF, dans des espaces dédiés (PDF Spaces en anglais), puis dialoguer avec des assistants IA personnalisables pour extraire des réponses, des synthèses, des recommandations - et convertir le tout en rapports, présentations, infographies ou posts sociaux via Adobe Express, le tout bien entendu sans quitter l’appli.
Quand Acrobat jongle avec les PDF, l'IA et le cloud
Au cœur du dispositif, des assistants IA ont été conçus pour endosser des rôles (analyste, commercial, instructeur, etc.) et s’adapter aux besoins d’un projet : expliquer un contrat, comparer des versions, proposer des angles, vérifier des chiffres avec citations cliquables renvoyant aux passages sources. Un espace de travail partageable avec d'autres utilisateurs permettrait de collaborer sur la même base de connaissances et avec les mêmes assistants IA.
Le volet création est lui aussi directement intégré. Grâce à Adobe Express Premium, vous auriez la possibilité de rapidement transformer vos données en infographies, présentations, posts ou flyers sans sortir d'Acrobat Studio. L’arsenal PDF d’Acrobat Pro reste présent (scan, édition, fusion, e-signature, protection, comparaison, etc.) enrichi de résumés IA, y compris pour des documents scannés.
Côté entreprise, Adobe met en avant chiffrement, environnement sandboxé, déploiement centralisé et citations cliquables pour tracer chaque réponse. Une solution tout-en-un et de renom qui devrait rassurer plus d'un DSI.
Disponibilité et prix
Acrobat Studio est accessible en France dans la langue de Shakespeare dès aujourd’hui. L’essai gratuit dure 14 jours avec un accès illimité aux PDF Spaces, aux assistants IA et à Adobe Express Premium. Le tarif en accès anticipé est de 24,99$ par mois pour les particuliers et de 29,99$/mois en mode collaboratif (tarifs en euro non communiqués au moment de la rédaction de cet article). Le PDF est loin d'avoir dit son dernier mot.