L’étude menée par Adobe révèle que plus de la moitié des Français (52 %) avouent avoir déjà signé un contrat sans en maîtriser l’intégralité des termes. Parmi eux, la plupart des interrogés (54 %) répondent se sentir mal à l’aise, voire effrayés, tandis que plus des deux tiers indiquent accepter les conditions générales sans les lire en totalité. Autre fait inquiétant, 65 % déclarent avoir découvert des clauses surprenantes après avoir signé.

Sachant que les contrats font partie intégrante du quotidien, que ce soit pour se loger, travailler, ou tout simplement s’inscrire dans une salle de sport, il est crucial de connaitre et comprendre tous les termes avant de les signer.

Seulement, et comme vous l’avez probablement déjà constaté, ces documents sont d’une longueur et d’une complexité telles qu’il devient difficile de les lire en entier — c’est à se demander si ce n’est pas un moyen de nous décourager de tout lire.