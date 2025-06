L'IA continue de prendre une part de plus en plus grande dans le monde du travail. Tant est si bien que pouvoir se faire aider par une IA efficace devient un must en entreprise. Non pas pour faire le travail à la place des salariés.

Mais au contraire pour leur faire gagner du temps et leur permettre de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Après Photoshop, et d'autres applications du Creative Cloud, Adobe ajoute l'IA à Acrobat.

De quoi apporter une solution extrêmement pratique à l'édition, souvent chronophage, et complexe, des fichiers PDF.