Acrobat Reader DC, conçu par Adobe, est un outil bureautique de premier plan pour la lecture, le commentaire, l'impression et la signature de documents PDF. Rivalisant avec Word, il se distingue par son efficacité accrue et sa connexion au cloud d'Adobe. Gratuit et utile, ce logiciel reste un choix incontournable à télécharger sans réserve, pour Windows, Android et iOS.