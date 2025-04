De son côté, Illustrator bénéficie de nouveaux outils d'IA, comme Generative Shape Fill et Text to Pattern, capables « d'accélérer et de personnaliser le processus créatif des graphistes », notamment le remplissage et la création de formes. Les effets et outils les plus populaires du logiciel seraient désormais cinq fois plus rapides, et la réactivité des menus améliorée. Tant qu'on est dans le vectoriel et le dessin, Adobe Fresco introduit un nouveau label « créé sans IA générative » pour protéger les droits d'auteur, ainsi qu'une fonction facilitant les publications directes sur les réseaux sociaux.

Les maquettistes et graphistes qui utilisent InDesign au quotidien n'ont pas été oubliés non plus avec la fonction bêta Generative Fill conçue pour transformer des graphiques vectoriels en « œuvres d'art » via de simples prompts textuels, mais aussi pour rapidement convertir des fichiers PDF en documents InDesign modifiables.

Et la vidéo ? On y vient : Premiere Pro s'enrichit de fonctions pour dérusher rapidement des séquences filmées (fonction disponible qu'en anglais pour l'instant) et traduire automatiquement les sous-titres d'une captation en 27 langues.