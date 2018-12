Game Awards 2018 : récapitulatif des principales annonces !

Rage 2 sortira le 14 mai, et Mortal Kombat 11 le 23 avril

Dragon Age 4, et une nouvelle map pour PUBG

Ancestors : Humankind Odyssey, le nouveau jeu du créateur de Assassin's Creed

Un remake pour Crash Team Racing, et Journey bientôt sur PC

Les créateurs d'ARK se lancent dans la piraterie

Il apparaissait de plus en plus clair au fil des dernières semaines que lesallaient être le théâtre d'annonces importantes. Nous n'avons pas été déçus, et avons eu droit à un véritable défilé donnant à ce vendredi 7 décembre des airs de matin de Noël.Nous commençons notre sélection de la façon la plus sanglante qui soit : en vous parlant deet deUne bande-annonce foutraque et colorée pour le FPS post-apocalyptique de id Software, qui fait presque directement écho à Far Cry New Dawn, qu'Ubisoft vient de dévoiler . Et en prime : une date de sortie.sur PC, PS4 et Xbox One.Lui, en revanche, arrive de nulle part et ravira sans peine les amateurs de jeux de combat où le démembrement est un art.fait d'une pierre deux coups en annonçant et son existence, et sa date de sortie. Ce sera, sur PC, PS4 et Xbox One également.C'était un secret de polichinelle, et BioWare a confirmé la chose hier lors de la cérémonie. Le studio travaille bien sur! Malheureusement, seul un court teaser nous a été offert. Très occupé à peaufiner un certain Anthem, le développement de ce nouvel opus pour la série de RPG risque de prendre un certain temps ; au point, peut-être, de ne sortir queAlors que CS:GO lance son Battle Royale , le créateur du genre se dote d'une toute nouvelle carte hivernale.accueille Vikendi, qui est désormais jouable sur les serveurs de test sur PC. La sortie officielle est fixée au 19 décembre, et au début janvier sur PS4 et Xbox One.Annoncé de longue date, le nouveau jeu de Patrice Désilet - créateur de la licence Assassin's Creed - se montre enfin. Cet action-RPG nous fera traverser le continent africain entre -10 millions et -2 millions d'années avec l'ère commune, dans la peau des premiers Hommes que la Terre ait porté. Un jeu édité par Private Division qui, avec l'annonce du nouveau jeu Osbidian , se dote de deux belles nouveautés en 2019.La rumeur se faisait insistante ces derniers jours, et s'est finalement avérée lors des Game Awards 2018. Le facétieux marsupial Crash Bandicoot remontera bel et bien dans son karting pour un remake de, prévu pourSorti en 2012,a durablement marqué l'esprit de celles et ceux s'y étant essayés. Exclusivité PlayStation, le jeu de thatgamecompany vient tout juste d'être listé sur l'Epic Games Store, le nouveau concurrent de Steam lancé par l'éditeur de Fortnite.Assez peu prisé d'habitude, le monde de la piraterie regagne progressivement de l'intérêt, notamment depuis la sortie de Sea of Thieves. Et les créateurs de ARK de s'engouffrer dans la brèche, en dévoilant, leur nouveau jeu très typé MMO. Le studio ambitionnesur une map de 45 000 m2. Les apprentis flibustiers pourront parcourir ce monde et ses dangers (on nous parle notamment d'hydres multicéphales et d'autres Grands Anciens maritimes) et construire leur propre navire.