Far Cry New Dawn est officiel, et sortira le 15 février 2019

Sortie le 15 février à tarif réduit

Pensé comme un spin-off à, l'action dese situera 17 ans après des événements dont vous n'avez pas connaissance si vous n'avez pas fini ce premier.Ce nouvel opus ne faisant pas partie du canon officiel de la licence, il sera proposé par Ubisoft au tarif deà partir du 15 février prochain sur PC, PS4 et Xbox One.On y retrouvera donc le Hope County de Far Cry 5, ravagé par l'apocalypse nucléaire. Far Cry New Dawn fera ainsi la part belle à l'exploration et à la récolte de composants pour progresser et, peut-être, raviver un semblant de civilisation.