Ubisoft tease un Far Cry post-apocalyptique

Un teaser alléchant

De quoi faire oublier le décevant Fallout 76 Un nouveauva bientôt débarquer. Il sera présenté lors de l'évènement The Game Awards ce soir à 18 h 30.nous met d'ores et déjà l'eau à la bouche avec un trailer... atomisant !Pour l'instant, aucune info n'a filtré sur ce nouveau Far Cry. Est-ce Far Cry 6 ? Ou plutôt un spin-off du style Blood Dragon ? Ou une aventure à part du genre de Primal ? Réponse dans quelques heures. D'ici là, vous pouvez profiter de cettepour le moins sympathique.