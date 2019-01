Nvidia : des pilotes correctifs pour The Witcher 3, Far Cry 5 et plus

Les pilotes GeForce 416.64 disponibles en version bêta

Les derniers drivers WHQL lancés paront apporté leur lot d'optimisation pour les jeux AAA les plus récents comme Soul Calibur VI ou Black Ops IV. Mais d'anciens titres très prisés desont par la même occasion récupéré quelques bugs plus ou moins gênants. Parmi eux, on peut citer FarCry 5 ou The Witcher 3.Pour les plus impatients, Nvidia vient de libérer desqui viennent résoudre une bonne partie des désagréments, comme des scintillements sur The Witcher 3 et FarCry 5, ainsi qu'un problème lié au son sur Monster Hunter World.Le constructeur précise bien sûr le forum GeForce que ses pilotes sont en beta. Les joueurs risquent ainsi de rencontrer plusieurs soucis. Il est donc recommandé de patienter jusqu'à la sortie officielle des prochains pilotes WHQL, à moins que vous ne vous sentiez d'humeur aventureuse.