Counter Strike GO devient free-to-play et intègre un mode Battle Royale

Danger Zone : le Battle Royale à la sauce CS:GO



La carte du mode Danger Zone. © Valve

Valve s'est invité à la dernière minute aux, et n'est certainement pas venu les mains vides., son FPS compétitif phare, change de modèle économique et devient totalement gratuit. En sus, celui-ci inaugure le mode, son propre Battle Royale.Rester dans le coup en 2018 signifie forcément se doter d'un mode Battle Royale. C'est donc avec un certain retard que Valve emboîte le pas à, en proposant, sa proposition maison.Les règles du jeu sont inchangées : il s'agira toujours d'atterrir sur uneavec sa *bip* et son couteau et de dénicher de l'équipement pour espérer être le dernier survivant sur les 18 participants.Attention toutefois : les premiers retours font état d'un mode encore très buggé, et surtout extrêmement gourmand sur les configuration les plus légères. Des patchs futurs devraient améliorer cela.