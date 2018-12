Obsidian dévoile The Outer Worlds, son FPS futuriste par les pères de Fallout

© Obsidian

« Bienvenue dans le futur. Essayez de ne pas tout casser »

Si la bande-annonce du jeu vous fait penser à du, ce n'est pas pour rien. Développé par les deux créateurs de la licence (Tim Cain et Leonard Boyarsky) au sein du studio qui signa, avec, l'un des épisodes les plus marquants,a déjà tout pour plaire.De ce qu'on peut en voir, The Outer Worlds se présente comme un jeu de rôle à la première personne se déroulant dans un univers futuriste, coloré et dystopique, mais dont les autochtones n'en sont pas moins bourré d'humour.Le chantier du jeu ayant été entamé avant le rachat d'Obsidian par Microsoft, The Outer Worlds sortira quelque part en 2019 sur PC, PS4 et Xbox One.