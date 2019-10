NVIDIA annonce officiellement les GTX 1660 SUPER et 1650 SUPER

© NVIDIA

Jusqu'à 20 % de performances en plus pour la GTX 1660 SUPER

GTX 1650 SUPER : l'entrée de gamme renouvelé dès le 22 novembre

Sharpening, Reshade Filters, NULL, le point sur les nouveautés logicielles de NVIDIA

NVIDIA renchérit avec son label SUPER. Quitte à complexifier encore un peu une offre déjà peu digeste, le fondeur au caméléon glisse (avec un bon chausse-pied et un soupçon de vaseline) deux nouveaux GPUs dans sa gamme. Difficile toutefois de s'en plaindre : comme avec les RTX SUPER, NVIDIA parvient à proposer des performances supplémentaires... pour un tarif moindre.Si le groupe annonce aujourd'hui officiellement ses GTX 1660 SUPER et 1650 SUPER, c'est pour l'heure la première de ces deux nouvelles cartes qui est mise en avant. Annoncée à 249 euros en France, la GTX 1660 SUPER est disponible dès à présent chez les revendeurs. Prenons quelques instants pour faire le tour du propriétaire.Comme évoqué par de récentes fuites, la GTX 1660 SUPER conserve la même puce GPU TU116 (toujours équipé de 22 Streaming Multiprocessors, SM, et 1408 cores CUDA) et les mêmes fréquences que sa grande sœur la GTX 1660 « classique », mais troque la mémoire GDDR5 de cette dernière pour 6 Go de GDDR6 14 Gbps, plus rapide. Ce changement de mémoire vidéo permet à la carte d'atteindre une bande-passante maximale de 336 Go/s (contre 192 Go/s sur la GTX 1660), indique NVIDIA. Le gain en la matière atteint donc les 75 % selon les verts.Un changement de mémoire salutaire du point de vue des performances globales de cette GTX 1660 SUPER, qui peut devancer d'un maximum de 20 % la GTX 1660. NVIDIA, qui compare encore ses nouvelles puces aux cartes de génération Pascal, annonce par ailleurs que la GTX 1660 SUPER est 1,5 fois plus performante que feue la GTX 1060.Notez que la GTX 1660 SUPER est d'ores et déjà dans les locaux de Clubic. Nos Benchmarks maison devraient donc arriver sous peu.Nous l'avons dit, NVIDIA se montre un peu plus discret quant à sa GTX 1650 SUPER. Attendue le 22 novembre prochain à un tarif qui n'a pas encore été annoncé (contacté à ce propos par Clubic, NVIDIA France n'a pas pu nous donner plus d'informations), la nouvelle puce entrée de gamme des verts reste elle aussi cramponnée à un GPU TU116.Dans son communiqué, NVIDIA se contente pour l'instant d'évoquer des performances deux fois supérieures à celles d'une GTX 1050, sans toutefois se montrer plus bavard. Il faudra donc attendre un peu avant de savoir à quoi s'attendre face à l'actuelle GTX 1650, lancée au printemps.Quoi qu'il en soit, l'intégralité des spécifications technique de la GTX 1650 SUPER a été officialisée. On découvre ainsi que la puce arbore 20 SM et 1280 Cores CUDA pour des fréquences comprises entre 1 530 et 1 725 MHz. Côté mémoire, NVIDIA annonce 4 Go de GDDR6, un débit de 12 Gbps, un bus de 128 bit et 192 Go/s de bande-passante mémoire.Une fiche technique plus flatteuse que celle de la GTX 1650, qui se contentait de 896 Cores CUDA (pour des fréquences comprises entre 1 585 et 1 665 MHz), 4 Go de GDDR5, un débit de 8 Gbps et 128 Go/s de bande-passante. Sous réserve que le prix soit attractif, cette GTX 1650 SUPER pourrait faire office de petite bombe sur l'entrée de gamme des verts.Au-delà de ces deux nouvelles cartes, NVIDIA présente plusieurs nouveautés logicielles intéressantes. Parmi elles, l'Improved Image Sharpening, le NULL (NVIDIA Ultra Low Latency), ainsi que les Reshade Filters.D'ordre esthétique, les Reshade Filters permettent de conférer à ses titres préférés une apparence visuelle différente ou simplement retravaillée en appliquant des filtres directement depuis les fonctionnalités Freestyle et Ansel de NVIDIA. Une nouveauté connue depuis quelques jours déjà, qui pourrait permettre de faire le pont avec le monde du modding. À voir comment NVIDIA gère dans les faits cet ajout et s'il est réellement pertinent pour les joueurs.Le groupe a également annoncé l'Improved Image Sharpening, qui permet en deux mots d'améliorer drastiquement la netteté des jeux tout en préservant les performances. Cette nouveauté supporte les titres DX9, 11 et 12, elle est par ailleurs accessible dès à présent sur le panneau de contrôle NVIDIA.Abordons enfin le NULL (NVIDIA Ultra Low Latency). Amélioré et optimisé pour les moniteurs G-Sync, ce mode revient au travers des nouveaux pilotes (disponibles dès à présent) et remplace le mode « Maximum Pre-Rendered Frames » présent dans le panneau de contrôle depuis une décennie. Son objectif est tout simplement de réduire la latence tout en supprimant l'effet de tearing.