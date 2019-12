Une Radeon RX 5500 XT de MSI en fuite avant qu'AMD ne lance ses nouveaux GPU

Deux nouveaux modèles prévus pour le 12 décembre

Les spécifications de ses deux modèles Mech et Gaming sont également disponibles.AMD devrait présenter dans les tous prochains jours sa carte graphique Radeon RX 5500 XT et le constructeur MSI proposera alors ses propres éditions du composant. Des visuels en fuite sur le web confirment les versions Mech et Gaming.La première sera une version grand public, cadencée à 1 845 MHz au maximum, contre 1 905 MHz pour la version Gaming. Les deux modèles intégreront deux ventilateurs, des ailettes en aluminium, des caloducs pour la dissipation de chaleur ainsi que trois Display Port et un port HDMI.Les deux cartes bénéficieront également de 1 408 stream processors et seront déclinées en deux versions de 4 et 8 Go de mémoire vidéo GDDR6.MSI devrait lancer ces deux références le jeudi 12 décembre.