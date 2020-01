NVIDIA : Ampère serait 50% plus rapide et 50% moins énergivore

© NIVIDIA

Le 12 nm FinFET de Turing mis au placard

Ampère annoncé au SIGGRAPH cet été ?

NVIDIA travaille déjà à la relève de son actuelle architecture Turing. Introduite sur le marché durant la rentrée 2018, cette dernière sera remplacée par Ampère sur la seconde moitié de cette année 2020. Ce nouveau design aura pour particularité de passer sur un procédé de gravure en 7 nm (en lieu et place du 12 nm FinFET employé pour Turing), soit peu ou prou le même que celui utilisé par AMD pour ses dernières Radeon RX sous architecture « Navi ».Selon les experts de la Yuanta Securities Investment Consulting Co, cette progression technologique conduirait la prochaine génération de GPUs NVIDIA à 50 % de performances en plus pour une consommation énergétique réduite de moitié. Afin d'éviter tout problème d'approvisionnement , et contrairement à AMD qui a confié l'entièreté de sa production à TSMC , NVIDIA compterait pour sa part à la fois sur les fonderies de TSMC et de Samsung.Face à cette potentielle percée de NVIDIA sur le second semestre 2020, AMD comptera sur sa prochaine architecture GPU, « Big Navi », qui devrait notamment permettre au groupe de se relancer sur le haut de gamme. Il le faudra puisque NVIDIA sera cette fois sur le même créneau technologique, grâce à la gravure en 7 nm. Si l'on en croit les premières prévisions de la Yuanta pour Ampère, AMD risque toutefois d'être fortement embarrassé en fin d'année, notamment sur le plan des performances.Habituée à un cycle bi-annuel, NVIDIA pourrait annoncer sa prochaine génération de cartes graphiques à l'occasion du SIGGRAPH, qui se tiendra cette année du 19 au 23 juillet à Washington D.C. En 2018 déjà le groupe de Jensen Huang avait profité de l'événement pour annoncer Turing , avant d'en faire plus ample présentation à l'occasion de la Gamescom.D'après les analystes de la Yuanta, MSI serait le partenaire de NVIDIA à profiter le plus du lancement d'Ampère. Et pour cause, la marque tire près de 60 % de ses revenus totaux des ventes liées au gaming, loin devant certains grands noms du secteur comme ASUS, Dell, Lenovo ou encore Acer.ASUS et Gigabyte , dont les revenus dépendent du gaming à hauteur de 30 %, devraient également bénéficier du lancement des prochaines puces NVIDIA, précise Tom's Hardware US.