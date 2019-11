Gigabyte dévoile une RTX 2080 Super watercoolée

Puissance, refroidissement et élégance

Outre son nom à rallonge, la GeForce RTX 2080 SUPER GAMING OC Waterforce WB 8G possède la particularité d'être livrée avec un watercooling déjà installé pour un refroidissement optimal.Ceux qui cherchent à améliorer les performances de leur PC gamer se penchent en grande partie sur deux points : l'overclocking et le refroidissement. Et forcément, plus le matériel installé dans le boîtier est puissant, plus il génère de la chaleur, un problème bien connu des amateurs d'OC.Ici Gigabyte propose un GPU qui répond à ces deux problématiques avec cette variante pré-overclockée de la RTX 2080 Super de NVIDIA dont l'écart de fréquence avec la version de base est de 30 MHz (1 845 MHz). Reposant sur une puce TU104-450 dotée de 3 072 Cuda Core, cette carte graphique embarquera 8 Go de mémoire GDDR6 cadencée à 15,5 Gbps. Concernant le refroidissement, Gigabyte a mis le paquet avec un watercooling capable, selon le fabricant, de refroidir efficacement la VRAM, les circuits VRM et bien entendu le GPU.Le bloc de watercooling est habilement et partiellement caché sous un capot en plastique, la découpe triangulaire permet toutefois d'apprécier une esthétique élégante, le tout mis en lumière grâce à une série de LED RGB Fusion 2.0. On y retrouve également un système d'ailettes pour une meilleure répartition de la chaleur, ainsi qu'uneen métal.L'intérêt de cette nouvelle référence est grand, d'abord par son coût qui risque d'être moindre qu'une carte personnalisée par vos soins, bien que son prix et sa disponibilité soient encore inconnus ; mais aussi en réduisant les risques d'annulation de garantie de votre carte par rapport à un modding « fait maison ».Soulignons d'ailleurs que Gigabyte offrira ici une garantie de trois ans, ainsi qu'une année supplémentaire si jamais vous vous inscrivez en ligne sur son site officiel