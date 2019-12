MSI tease sa nouvelle gamme de portables Evoke dédiée aux créateurs

Une nouvelle gamme pour les joueurs et les créatifs ?

Source : Techpowerup

MSI, entreprise taïwanaise qu'on ne présente plus, a trouvé une façon originale de teaser sa prochaine gamme de PC portables, ainsi que sa venue au CES 2020 qui débutera le 7 janvier prochain.Via un tweet nous demandant de résoudre une opération mathématique, avec en fond une image d'un laptop au design épuré et orné du dragon représentant la marque, on accède à un site web protégé par un mot de passe. Résoudre cette énigme n'aura pas été bien difficile, d'autant qu'il suffit de consulter les réponses à ce tweet pour trouver la solution ! Le mot de passe en question : GAMING, un mot qui n'est bien sûr pas étranger à MSI mais qui épaissit encore un peu le mystère puisqu'on s'attend à ce que MSI dévoile un PC portable équipé de processeur et carte graphique AMD, destiné aux créatifs.Après avoir entré le mot de passe, on trouve un compte à rebours, dont la conclusion arrive évidemment à la date de début du CES 2020.Finalement, il se pourrait bien que MSI nous réserve quelques surprises lors de ce salon international très attendu. Selon les rumeurs, la gamme Evolve pourrait bien être déclinée avec des configurations plus légères, équipées de RX 5500M, mais aussi avec des processeurs Intel Comet Lake-H de 10e génération et des GPU RTX-20 au format Max-Q de chez NVIDIA !