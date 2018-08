Nvidia officialise l’architecture Turing et tease une GTX 2080

Turing et Ray Tracing : l'apogée de l'industrie selon Nvidia

La GTX 1180 serait plus probablement la RTX 2080

n'est plus. Vive! Au cours de la dernière édition du Siggraph, la marque au caméléon a officialisé sa nouvelle architecture à destination des professionnels.Celle-ci équipera les trois nouvelles cartes graphiquesqui seront disponibles à la fin de l'année.Nvidia ne tarit pas d'éloges sur sa nouvelle méthode de rendu : la technologie. Décrite comme « le Saint Graal de l'industrie », le Ray tracing va permettre aux professionnels de l'image de réaliser des effets de lumière ultra réalistes.Pour fonctionner, cette technologie nécessite une puissance brute démentielle. Ce qui nous amène à la généreuse fiche technique de la tête d'affiche de cette nouvelle génération : la Quadro RTX 8000.Pour la modique somme de 10 000$, celle-ci disposera de 4606 coeurs CUDA, 48 Go de VRAM pour 32 TFLOPs FP16 et 10 GRays/s.Dans une vidéo diffusée conjointement à l'annonce de Nvidia, quelques indices permettent de donner du grain à moudre aux joueurs impatients.Attendue pour la fin du mois, lapourrait bien disposer d'une nomenclature totalement différente. À savoir : RTX 2080.Nous vous en parlions dans un précédent article , mais la chose est désormais plutôt actée du côté de Nvidia qui multiplie les clins d'oeil dans sa vidéo. Videocardz s'est amusé à décrypter les indices , pour notre plus grand plaisir.