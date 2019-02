AMD : l'approvisionnement en Radeon VII s'annonce particulièrement faible

Une centaine de Radeon VII livrées en Grande-Bretagne, 20 pour le marché français et pour l'Espagne

C'est ce que pointait hier WCCFTech dans un tour d'horizon des disponibilités de laen Europe. On apprend que le Vieux Continent, dans sa globalité, devra se contenter de quelques centaines d'exemplaires dans le meilleur des cas. En France, selon les informations glanées par nos confrères de Cowcotland de Radeon VII seraient disponibles à la vente au lancement.Outre-Manche, nos camarades anglais seraient un peu plus chanceux, pointe OCUK . D'après le site anglais,(sur un total prévu d'un peu plus de 100 exemplaires) auraient été livrées hier. Elles se destinent à de rares revendeurs locaux. Ces dernières seraient, par ailleurs, réparties comme suit : 30 cartes de chez Sapphire, 20 MSI, 10 Gigabyte, 10 Powercolor et 6 Asus. Autant dire que, comme en France, les Britanniques seront (très) vite en rupture de stock.Un constat qui concerne aussi l'Espagne. Comme l'explique le site spécialisé Cowcotland, tout juste 20 puces seraient livrées sur le sol ibérique, soit la même quantité que pour la France. L'immense majorité des acheteurs européens devra donc patienter qu'AMD concrétise la production - et la livraison - d'une nouvelle fournée de ces fameuses Radeon VII. Un nouveau modèle que la firme produirait, pour l'instant, à perte.Notons que, mi-janvier, Tweaktown laissait entendre qu'un total de 5 000 exemplaires de ces puces serait livré à l'échelle mondiale. Les estimations du site étaient visiblement optimistes.Pour rappel, la, soit à quelques encablures de la RTX 2080 de NVIDIA qui, elle, propose à la fois Ray-Tracing et DLSS. Chez AMD, l'innovation viendra, on l'espère, de la génération Navi, toujours attendue pour cet été.