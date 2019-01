Radeon VII : un premier benchmark vient chatouiller la RTX 2080

La Radeon VII plus performante que la RTX 2080



Les résultats de la Radeon VII sur Fire Strike. © VideoCardz



Sur FFXV en qualité ultra, la Radeon VII s'affiche sous la GTX 1070 Ti. © VideoCardz



En qualité standard en revanche, la Radeon VII surclasse la RTX 2070. © VideoCardz



On estime le gain de performances de l'ordre de 30% par rapport à la génération précédente. © Guru 3D

Source : VideoCardz

Lade AMD sortira le 7 février prochain au tarif unique de 699€. Un tarif prohibitif pour une marque plus à l'aise sur le segment de la moyenne gamme, mais qui - heureusement - semble s'en sortir convenablement face à la concurrence des RTX.Un premier benchmark sous 3D Mark est apparu hier sur la toile, et laisse entrevoir des performances à la hauteur de nos attentes pour une carte à ce niveau de prix. Sur Fire Strike,, contre 26 800 points environ pour une RTX 2080. Aussi, comme le rappelle Cowcotland, les pilotes de la nouvelle carte AMD ne sont pas encore optimisés, ce qui laisse entendre qu'une montée en puissance est encore possible.Le nouveau fleuron d'AMD a également été mis à l'épreuve sur(un jeu optimisé Nvidia, rappelons-le). Ici, les choses se gâtent légèrement puisqueavec tous les réglages poussés à fond en 1440p.En qualité standard, la carte s'en sort un peu mieux et grimpe légèrement au-dessus de la RTX 2070.Un autre éclairage peut-être donné aux performances annoncées des Radeon VII. Il y a plusieurs jours, un listing comparatif des performances de la carte d'AMD face à sa prédécesseure - la Radeon RX Vega 64 - avait été publié. Celui-ci laisse entrevoir une augmentation moyenne de 30% des performances par rapport à la génération précédente.