Intel nous offre enfin des images officielles de ses futures cartes graphiques DG1 !

Pas plus de 75 watts pour le GPU Intel

Un GPU d'optimisation

Source : The Verge

Il y a peu de chances que cette carte soit accessible au grand public. Elle devrait plutôt servir à l'optimisation des nouveautés Intel.Concernant les performances, Intel reste mutique. La carte ne comporte pas de connecteur d'alimentation : celle-ci se fera via le connecteur PCIe 16x, ce qui implique une puissance en dessous des 75 watts. Sans davantage d'informations de la part d'Intel, cette puissance réduite risque de fortement réduire les performances de sa DG1. Durant le CES 2020, Intel a pourtant réalisé des sessions de démonstrations, notamment sur. Sean Hollister, à la rédaction deexplique : «».À l'intérieur, la DG1 utilise une architecture baptisée Xe, qu'Intel veut décliner dans trois formules : « Xe LP », « Xe HP » et « Xe HPC ». Déjà évoquées par le constructeur en novembre dernier , ces cartes graphiques doivent chacune correspondre à un niveau de performances. Dans sa version la plus modeste, las'attend ainsi à un iGPU de 20 watts.Quelle que soit la version adoptée, l'architecture Xe comprendra aussi un réglage dynamique. Celui-ci doit permettre à la carte graphique de fonctionner plus rapidement pour soulager le processeur lorsqu'il est surchargé. C'est par ailleurs une coopération GPU/CPU que l'on a déjà observée au CES 2020 , sur les Ryzen d'AMD.L'acronyme de la carte (DG1, pour) illustre le design compact qu'a choisi Intel. En outre, la DG1 dispose de son propre éclairage.Si c'est une carte pleinement fonctionnelle (démonstration deà l'appui) qu'Intel a présentée au CES 2020, elle ne devrait cependant pas être destinée au grand public. Intel ayant été absent sur le terrain des cartes graphiques depuis des années, ce GPU devrait essentiellement servir aux développeurs de tous horizons, qui pourront l'utiliser afin d'optimiser leurs logiciels pour les nouveaux produits Intel.Reste à voir la place que le constructeur pourra atteindre face aux deux poids lourds actuels du secteur : NVIDIA et AMD. Le retour du constructeur sur ce segment pourrait bouleverser un marché longtemps resté binaire.