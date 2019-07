Les AMD Radeon VII, c'est fini... seulement 5 mois après leur lancement

© AMD

Radeon VII : un positionnement difficile à tenir sur le marché

Sources : Cowcotland /TechPowerUp

L'information nous vient du site français Cowcotland.met de côté samoins de six mois après son lancement . La raison de cet abandon serait à chercher du côté du coût élevé de production de la Radeon VII, vis-à-vis de la récente Radeon RX 5700 XT Coûteuse à produire, gourmande en Watts et insuffisamment performante au regard de ce que la Radeon RX 5700 XT est capable de fournir (cette dernière est seulement 5 à 12 % moins rapide), la Radeon VII va doncchez les revendeurs. Contrairement aux nouvelles cartes graphiques d'AMD , lancées le 7 juillet dernier, la Radeon VII se basait toujours sur l'architecture Vega. Cette architecture ancienne empêchait la Radeon VII de profiter des retombées de la gravure en 7 nm en termes notamment d'efficacité énergétique.La carte était par ailleurs équipée de 16 Go de mémoire vidéo HBM2, nettement plus onéreuse que les 8 Go de GDDR6 embarqués sur les Radeon RX 5700 et 5700 XT.Pour combler le vide occasionné par l'abandon de la Radeon VII, AMD compte sur lesdes Radeon RX 5700 XT. Avec un bon overclocking d'usine, cette dernière devrait être capable de s'ériger peu ou prou à hauteur de la Radeon VII sur le terrain des performances... pour un prix moins élevé et un coût de fabrication beaucoup plus avantageux.