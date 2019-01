AMD défend les performances de sa Radeon VII

Une technologie de super sampling proche du DLSS est possible chez AMD

Via : Wccftech

Si laprésentée par AMD est incontestablement haut de gamme, elle fait l'impasse sur bien des technologies qui, pour le même prix, font des dernières RTX de Nvidia des cartes graphiques autrement plus attrayantes.Pourtant, AMD disposerait d'une certaine marge de manoeuvre, à en croire Adam Kozak, responsable du marketing GPU chez AMD.Dans une interview accordée au site japonais 4Gamer.net, Adam Kozak est revenu en profondeur sur les capacités techniques de la Radeon VII. Selon lui, la carte graphique n'a rien à envier à la RTX 2080, et "", indique-t-il dans les colonnes du site.De plus, Kozak avance que AMD a mené des tests très concluants sur une version préliminaire de, le SDK de DirectX 12 dédié au machine learning. Des résultats si concluants que le constructeur pourrait envisager de développer une technologie. En d'autres termes : mobiliser à meilleur escient les capacitésde la Radeon VII en lieu et place des Tensor Core des cartes RTX pour produire un rendu similaire.On ignore cependant encore s'il s'agit-là d'un véritable projet chez AMD, ou d'une simple réflexion à l'emporte-pièce.