AMD Radeon RX 5700 : tout ce que vous devez savoir en quelques lignes

Deux nouvelles Radeon et une variante survitaminée...

La Radeon RX 5700 profite de 36 unités de calcul pour 2304 stream processors et des fréquences comprises entre 1465 MHz de base et 1725 MHz en boost. L'ensemble développe jusqu'à 7,95 Téraflops selon AMD et arrive sur le marché au tarif conseillé de 349 dollars. En France, son prix varie (selon les revendeurs) entre 370 et 400 euros .

La Radeon 5700 XT se dote pour sa part de 40 unités de calcul pour un total de 2560 stream processors. Les fréquences de la puce oscillent entre 1605 et 1905 MHz et cette dernière est capable d'afficher un maximum de 9,75 Téraflops, toujours d'après les mesures d'AMD. Son tarif officiel calé à 399 dollars (contre 420 à 470 euros observés en France à l'heure où nous rédigeons ces lignes).

La 50th Anniversary Edition Radeon RX 5700 XT reprend à l'identique, les spécifications techniques de la Radeon RX 5700 XT, à ceci près que les fréquences de la puce sont rehaussées à 1680 MHz de base et 1980 MHz en boost. On atteint ainsi le seuil des 10,14 Téraflops pour un prix officiel de 449 dollars. Il faut en France passer par le site officiel d'AMD pour acheter une 5700 XT Anniversary Edition. Taxes comprises, cette dernière est accessible à 490.92 euros frais de ports inclus.

Exception faite des joies du Ray Tracing, que ces nouvelles cartes ne sont pas capables d'accélérer nativement, l'offre d'lui permet de se positionner dans bien des cas au niveau des récentes RTX 2060 SUPER et 2070 SUPER selon les premiers benchmarks américains . Les deux puces du fondeur au caméléon (lancée très récemment ) se font même respectivement dépasser par lesetsur Battlefield V. De quoi ramener la concurrence au centre du jeu sur un marché du GPU grand public dominé depuis des années par NVIDIA.Dans son communiqué de lancement,indique que ses nouvelles cartes sont avant tout conçues pour le jeu en, une définition qui tend de plus en plus àchez bien des joueurs PC. Pas peu fière, la firme rappelle en outre que son architectureprofite du procédé de. Une finesse de gravure que NVIDIA n'a pas encore adoptée, certes, mais les verts mettent pour leur part en exergue l'avancée technologique de leur architecture Turing. Si l'argument a du sens pour l'instant, il pourrait commencer à montrer ses limites d'ici quelques mois, lorsque AMD commencera à évoquer pour de bonVoici en tout cas les- et définitives - deset, variante bodybuildée (mais aussi plus difficile à trouver) de la RX 5700 XT :Pour rappel, les trois cartes embarquent