AMD met en ligne une démo technique de ray tracing via DirectX sur son prochain GPU

Futuristic City © AMD

Une démonstration décevante ?

© AMD

Source : AMD

Profitant de la récente annonce de la nouvelle version de l'API DirectX 12 Ultimate par Microsoft, AMD vient de publier sa première démonstration technique de ray tracing exécutée sur RDNA 2 . Une démo nommée « Futuristic City », tout en reflet et jeu de lumière, qui donne un aperçu de ce que l'on peut attendre des prochains GPU des rouges, mais aussi des Xbox Series X et PS5 L'avenir se précise chez AMD, qui compte bien rattraper son retard sur NVIDIA avec sa prochaine génération de GPU, les Big Navy . À l'aide de son architecture RDNA 2 qui prendra notamment en charge le ray tracing, et intégrera Xbox Series X et PlayStation 5, AMD vient de présenter sa première démo technique de ray tracing, générée grâce à l'API DirectX 12 et,, à DirectX Raytracing (DXR) 1.1.L'environnement créé pour cette démo est particulièrement exigeant d'un point de vue technique. On y observe profusion de miroirs et surfaces réfléchissantes dans une ambiance absolument futuriste. Certes, la démo n'égale pas ce que l'on a déjà pu voir du côté de NVIDIA avec ses cartes RTX, on note même quelques ralentissements et saccades. Nos confrères de Tom's Hardware US précisent d'ailleurs que la fréquence d'images y est d'environ 26 ips et que certaines séquences sont répétées deux, voire trois fois. D'un point de vue technique, les développeurs peuvent se réjouir de cette démonstration, mais le grand public ressortira sans doute déçu du visionnage.Notons toutefois que dans le contexte actuel, il est probable que YouTube ait bridé la qualité de l'image afin de préserver la bande passante pendant l'épidémie de coronavirus. Quoi qu'il en soit, difficile de voir dans cette démo le réel potentiel de l'accélération matérielle du ray tracing proposée par AMD. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience pour en découvrir davantage.De son côté, NVIDIA ne tergiverse pas pour avancer ses pions. Les verts détaillent en vidéo tous les avantages des GeForce RTX avec DirectX 12 et viennent également d'annoncer le DLSS 2.0 , promettant encore de meilleures performances et qualité d'image.Qu'avez-vous pensé de cette démo, plus convaincante que les premières démonstrations de NVIDIA comme « Reflections » ?