Amazon prévoit bien un service de Cloud gaming : Project Tempo

Cela faisait des mois que des indiscrétions évoquaient le développement d'un service de Cloud gaming par Amazon , celui-ci devient de plus en plus concret. C'est cette fois lequi nous livre des informations quant à cette plateforme à venir.En interne, le nom de code du programme est « Project Tempo ». Plusieurs centaines de millions de dollars auraient déjà été investis par Amazon, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un vague dessein mais bien d'une véritable intention de proposer un service performant au grand public. Et cette nouvelle plateforme de Cloud gaming aura fort à faire avec des concurrentes comme Microsoft xCloud, Google Stadia ou encore NVIDIA GeForce Now.Toutefois, Amazon est loin de partir de zéro. Si l'entreprise est une actrice largement minoritaire dans le milieu du gaming (ce qui est sur le point de changer donc), elle peut compter sur son infrastructure Cloud déjà très bien installée. Avec Amazon Web Services (AWS), elle est même numéro 1 du marché devant Microsoft Azure. Une bonne assise pour démarrer un projet de service de Cloud gaming.Le rapport dune s'arrête pas là. On apprend également que de nouvelles fonctionnalités arrivent pour Twitch, la principale plateforme de streaming dédiée aux jeux vidéo. Cet été, des mini-jeux interactifs devraient ainsi sortir sur la plateforme, permettant aux streamers de jouer avec leurs viewers. Cela devrait aller plus loin que les extensions actuellement disponibles et permettant aux spectateurs d'agir et de faire des choix à la place du streamer.Mais l'échéance la plus courte concerne deux jeux vidéo développés par des studios travaillant pour Amazon. Ceux-ci ont déjà été annoncés officiellement mais sont jusqu'ici restés assez discrets. Amazon ayant dû modifier ses plans avec la crise en cours, nous n'avons donc pas encore eu toutes les informations à leur sujet.Nous savons toutefois que le premier jeu est un titre orienté multijoueurs baptisé, dont le lancement prévu le 31 mars a été repoussé dans un premier temps au 14 avril, puis au mois de mai. Il s'agit à priori d'un jeu en équipe compétitif en ligne, de type shooter, dont l'action prend place dans un univers de science-fiction, avec semble-t-il une dimension PVE sous la forme d'objectifs à atteindre pour obtenir des avantages, comme dans les MOBA.va alors avoir la lourde de tâche de se faire un nom alors que Riot Games s'apprête à sortir Valorant , un FPS très inspiré deet très attendu.Le 26 mai, c'est un MMORPG qui devrait faire son apparition : New World , basé sur un univers fantastique d'un 17siècle alternatif. On en sait très peu sur ce jeu qui doit encore se dévoiler en détails prochainement. Nous sommes aussi au courant depuis quelques mois qu'un MMOest dans les cartons...